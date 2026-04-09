SHOT: рэпер Macan потратил более 3 млн рублей на сауну для воинской части

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов. – Прим. ред.) потратил свыше 3 миллионов рублей на ремонт помещений в Центре спецназначения "Витязь" в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Согласно информации СМИ, в рамках работ были приведены в порядок казармы и старая баня, а также обустроена финская сауна. Кроме того, неподалеку организована комната отдыха в стиле лофт.

По предварительным данным, рэпер решил профинансировать ремонт помещений в Центре спецназначения "Витязь" в честь Дня Росгвардии, который отмечался 27 марта.

Срочную службу Macan начал 28 ноября 2025 года в отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. В его задачи входит охрана порядка в Московском регионе.

В Росгвардии заявляли, что у рэпера нет никаких привилегий и послаблений на службе в армии, он размещен в стандартных условиях наравне с остальными военнослужащими. В частности, Macan питается в установленном порядке вместе со всем личным составом.

Ранее в СМИ сообщали, что для рэпера якобы был выделен отдельный сопровождающий, который его защищает. Также появились сообщения о наказании военнослужащего, который снял на видео исполнителя, курящего в неположенном месте.

