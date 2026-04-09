Нутрициолог Оганесян: в картошке больше полезного для здоровья калия, чем в бананах

Один плод картофеля содержит важные для здоровья витамины C и B6, а также калий, которого больше в одном корнеплоде, чем в банане. Об этом рассказала в беседе с News.ru клинический нутрициолог, биохимик Виолетта Оганесян.

По ее словам, в одной очищенной картофелине сорта "рассвет" может быть около 25% от рекомендуемой суточной нормы витамина C, который необходим организму для роста и восстановления тканей, укрепления иммунитета, действует как антиоксидант и защищает от хронических заболеваний – болезней сердца и рака.

Витамин B6, содержащийся в одном запеченном корнеплоде в размере от 10 до 20% суточной нормы, важен для хорошей работы сердца и нервной системы, добавила эксперт.

Оганесян заметила, что в картофеле присутствуют множество полезных соединений, помогающих укреплять иммунитет, в том числе калий. Элемент является электролитом, который помогает мышцам и клеткам нормально функционировать и контролировать кровяное давление.

Ранее специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина рассказала Москве 24, что вишневый сок и напитки из корня валерианы помогают улучшить сон. По ее словам, вечером еще полезно пить травяной чай с ромашкой, который действует как природное мягкое успокоительное.

В свою очередь, диетолог, нутрициолог Софья Кованова сообщила, что весной в рацион стоит добавить раннюю зелень, а также некоторые овощи. Специалист рекомендовала включить в рацион шпинат, рукколу, зеленый лук, обладающими фолатами, витамином С и антиоксидантами, которые помогают поддерживать иммунитет и обмен веществ.