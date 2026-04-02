Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
02 апреля, 17:29

Общество
Главная / Новости /

Врач Тяжельников: зеленые бананы полезнее желтых для пищеварения

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

В зеленых бананах содержится меньше сахара, чем в желтых. Они богаты резистентным крахмалом, улучшающим микробиом и пищеварение, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

"Выбор между зеленым и желтым бананом зависит от целей и состояния здоровья. Зеленые бананы содержат меньше сахара и богаты так называемым резистентным (устойчивым) крахмалом. Этот тип крахмала не переваривается в тонком кишечнике, а служит пищей для полезной микрофлоры, улучшая микробиом и пищеварение", – пояснил он.

По словам врача, зеленые бананы помогают в стабилизации сахара в крови и рекомендованы диабетикам. Тяжельников пояснил, что при созревании крахмал становится глюкозой или фруктозой, поэтому плоды оказываются более сладкими и питательными. В бананах средней спелости максимума достигает витамин С и антиоксиданты, которые обладают противораковой активностью.

Перезрелые, с пятнами бананы повышают уровень глюкозы, поэтому их лучше не употреблять диабетикам и худеющим. Они содержат в себе до 0,5 грамма спирта и могут бродить. При этом такие бананы подходят для выпечки или заморозки, добавил специалист.

Ранее диетолог Татьяна Залетова рассказала, как весной поддержать организм без употребления витаминных комплексов. Например, можно проращивать семена, зерна и бобовые. В этом случае в них резко увеличивается содержание витаминов групп С, Е и В (особенно фолиевой кислоты).

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика