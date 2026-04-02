Врач Тяжельников: зеленые бананы полезнее желтых для пищеварения

В зеленых бананах содержится меньше сахара, чем в желтых. Они богаты резистентным крахмалом, улучшающим микробиом и пищеварение, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

"Выбор между зеленым и желтым бананом зависит от целей и состояния здоровья. Зеленые бананы содержат меньше сахара и богаты так называемым резистентным (устойчивым) крахмалом. Этот тип крахмала не переваривается в тонком кишечнике, а служит пищей для полезной микрофлоры, улучшая микробиом и пищеварение", – пояснил он.

По словам врача, зеленые бананы помогают в стабилизации сахара в крови и рекомендованы диабетикам. Тяжельников пояснил, что при созревании крахмал становится глюкозой или фруктозой, поэтому плоды оказываются более сладкими и питательными. В бананах средней спелости максимума достигает витамин С и антиоксиданты, которые обладают противораковой активностью.

Перезрелые, с пятнами бананы повышают уровень глюкозы, поэтому их лучше не употреблять диабетикам и худеющим. Они содержат в себе до 0,5 грамма спирта и могут бродить. При этом такие бананы подходят для выпечки или заморозки, добавил специалист.

