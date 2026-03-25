Диетолог Залетова: картофель в мундире, бананы и шпинат опасны для гипотоников

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Картофель в мундире, свекольный сок и зеленый чай могут быть опасны для гипотоников. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, тем, у кого артериальное давление держится на низких значениях, меньше 90 на 60 миллиметров ртутного столба, следует быть особенно острожными с продуктами, богатыми калием.





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Это картофель, особенно запеченный в мундире, шпинат, авокадо, бананы, фасоль, курага и абрикосы. Калий способствует выведению избытка натрия через почки, снижая объем циркулирующей крови и расслабляя стенки артерий, поэтому может спровоцировать еще большее понижение давления.

Кроме того, продукты с высоким содержанием диетических нитратов тоже способны привести к проблеме. Среди них свекла, рукола, шпинат, сельдерей и листовые салаты.



"Нитраты преобразуются в организме в оксид азота, являющийся мощным фактором расширения сосудов. Поэтому у гипотоников прием даже 200–300 миллилитров свекольного сока может привести к головокружению через 2–3 часа после употребления", – отметила диетолог.

Также стоит быть осторожнее с зеленым чаем. Если выпить более 3–4 чашек за день, особенно натощак, давление может снизиться еще больше. Это произойдет за счет мочегонного эффекта напитка, а также действия содержащегося в нем теанина, предупредила Залетова.

