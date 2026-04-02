Нутрициолог Макарова: для получения пользы зелень не стоит термически обрабатывать

Главный принцип здорового питания – минимизация термической обработки зелени, заявила в беседе с "Радио 1" нутрициолог Алла Макарова.

Врач объяснила, что витамин С разрушается при контакте с металлом и нагревании. Поэтому если нужно приготовить омлет, то лучше уменьшить температуру и время термической обработки.

"Мелко режем (зелень. – Прим. ред.), добавляем в самом конце, чтобы листики распустились, держим 30 секунд, убираем с огня и подаем к столу", – сказала Макарова.

Она уточнила, что зелень является не просто гарниром, а помощником в усвоении тяжелой пищи, а также хорошо подходит к белковым продуктам. Например, ее можно добавлять в омлет и безмолочную кашу, бутерброды с рыбой и курицей, различные соусы и смузи.

По словам нутрициолога, зелень с горьковатым вкусом благотворно влияет на желчь. Однако к ней можно добавить кислинку, чтобы нейтрализовать горечь.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что яичница станет полезнее, если готовить ее с добавлением овощей или зелени. Она напомнила, что яйца богаты белком, однако не содержат пищевых волокон, которые нужно добавить, чтобы "кормить" полезные бактерии организма. Специалист также рекомендовала жарить яичницу на воде или кокосовом масле.