01 июня, 07:33

Транспорт

Первый за три месяца регулярный рейс "Аэрофлота" вылетел в Дубай

Фото: depositphotos/leonidp

Первый за три месяца регулярный рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва – Дубай вылетел из аэропорта Шереметьево.

Согласно онлайн-табло авиагавани, рейс SU 520 отправился в 07:05 1 июня.

О возобновлении полетной программы перевозчик объявил в середине мая. Пока рейсы будут выполняться один раз в сутки на самолетах Boeing 737, а с 1 июля их частоту планируют увеличить до двух раз в день.

Приостановка полетов была связана с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, которая произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

