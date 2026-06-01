01 июня, 07:15

Экономика

Цены на куриные яйца в России опустились ниже показателей 2024 года

Средние розничные цены на куриные яйца в России сейчас держатся ниже уровня 2024 года. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделился с ТАСС исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Ровно год назад десяток в среднем обходился покупателям в 120 рублей, отметил он.

Для сравнения на мировом рынке российские яйца остаются одними из самых доступных. По словам Вострикова, страна занимает 53-е место в мире по их стоимости. В пересчете на отечественную валюту среднемировой ценник за десяток сегодня достигает 198 рублей.

"Самая высокая стоимость в Швейцарии – 482 рубля за десяток", – рассказал он.

До этого эксперты фиксировали, что клубника в российской рознице с начала весны подешевела на 25–30%. Кроме того, к началу мая 2026 года картофель "первой цены" в крупных российских торговых сетях подешевел до 38 рублей за килограмм.

