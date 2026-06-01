01 июня, 12:42

Политика

Президент Румынии заявил, что удары по Украине не должны наносить ущерб жителям его страны

Фото: AP Photo/Andreea Alexandru

Президент Румынии Никушор Дан в интервью BBC заявил, что удары по Украине не должны наносить ущерб жителям его страны.

"(Ситуация. – Прим. ред.) стала опасной для граждан Румынии, поэтому, когда россияне наносят удары по другую сторону Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерба румынским гражданам", – цитирует Дана RT.

29 мая в румынском городе Галаце беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате пострадали два человека. По мнению Румынии, БПЛА принадлежал России.

После случившегося Бухарест закрыл генконсульство РФ в Констанце и объявил генконсула персоной нон грата. Однако в российском МИД румынские обвинения назвали бездоказательными.

Владимир Путин предположил, что упавший дрон мог принадлежать Украине. Он напомнил, что украинские беспилотники уже залетали в разные страны, однако первая реакция на это была, что "русские бьют".

