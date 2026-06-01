Путин поручил разобраться с нехваткой денег у местных властей на штрафы

Владимир Путин поручил выяснить, по какой причине региональные и муниципальные власти жалуются на невозможность оплачивать штрафы по судебным делам. Такое поручение глава государства дал по итогам апрельского общения с представителями муниципального сообщества.

Речь идет о делах, связанных с неисполнением главами муниципальных образований и другими должностными лицами местного самоуправления требований неимущественного характера, когда исполнить предписание суда не позволяют скудные бюджетные ассигнования.

К октябрю Федеральная служба судебных приставов должна будет принять у руководителей местных структур объяснения по таким случаям. В свою очередь, Верховный суд РФ к декабрю обобщит судебную практику по данному вопросу.

Ранее российский лидер поручил правительству и ФСБ обеспечить россиянам бесперебойный доступ в интернет даже во время ограничений. В первую очередь это касается работы важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, портала госуслуг и платежных систем. Доклад об исполнении поручения должен быть представлен к 1 июля.