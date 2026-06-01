Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 12:15

Политика

Путин поручил разобраться с нехваткой денег у местных властей на штрафы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил выяснить, по какой причине региональные и муниципальные власти жалуются на невозможность оплачивать штрафы по судебным делам. Такое поручение глава государства дал по итогам апрельского общения с представителями муниципального сообщества.

Речь идет о делах, связанных с неисполнением главами муниципальных образований и другими должностными лицами местного самоуправления требований неимущественного характера, когда исполнить предписание суда не позволяют скудные бюджетные ассигнования.

К октябрю Федеральная служба судебных приставов должна будет принять у руководителей местных структур объяснения по таким случаям. В свою очередь, Верховный суд РФ к декабрю обобщит судебную практику по данному вопросу.

Ранее российский лидер поручил правительству и ФСБ обеспечить россиянам бесперебойный доступ в интернет даже во время ограничений. В первую очередь это касается работы важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, портала госуслуг и платежных систем. Доклад об исполнении поручения должен быть представлен к 1 июля.

Читайте также


властьполитика

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика