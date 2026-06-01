01 июня, 10:36

Технологии

Путин поручил обеспечить россиянам доступ в интернет даже в дни ограничений

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил кабмину и ФСБ обеспечить россиянам бесперебойный доступ в интернет даже во время ограничений. Соответствующее поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

Структурам необходимо обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медпомощи, портала госуслуг, а также платежных систем.

Доклад об исполнении поручения правительство и ФСБ должны представить к 1 июля.

Ранее сообщалось, что Минцифры и операторы связи разработали технические решения для работы банкоматов и платежных терминалов в условиях отключения мобильного интернета. Уже проводится апробация, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Кроме того, Центробанк обсуждает с Минцифры включение всех финансовых организаций страны в "белые списки".

