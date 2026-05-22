Банкоматы и платежные терминалы смогут работать без Сети в России

Минцифры РФ и операторы связи проработали технические решения для работы банкоматов и платежных терминалов в условиях, когда отключен мобильный интернет. Об этом в ходе VIII Съезда Ассоциации банков России сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, операторы вместе с банками уже проводят апробацию. ЦБ также обсуждает с Минцифры включение всех финансовых организаций страны в "белые списки". Ожидается, что банки и страховщики будут добавляться в соответствующие перечни поэтапно. Это связано с технологическими ограничениями, пока невозможно подключить все организации разом.

"Идеальная и правильна ситуация, когда все кредитные организации, которые получили лицензию, включены в эти "белые списки", – цитирует Набиуллину РИА Новости.

Ранее Минфин предложил ограничить россиянам возможность вносить наличные на счета через банкомат на сумму свыше 1 миллиона рублей в месяц. Инициатива подготовлена в рамках мероприятий по "обелению" отдельных секторов экономики, так как из-за отсутствия таких лимитов в безналичный оборот могут вводить деньги с неустановленным происхождением.

Позже в министерстве уже согласовали введение ограничений, по которым ограничение в 1 миллион рублей касается каждого банка по отдельности, а не всего в совокупности. При этом не уточнялось, на какой срок будет распространяться лимит – на внесение суммы за раз в банкомате одного банка или внесение этой суммы в течение месяца.