Экономист Мамедова: перед снятием более 50 тыс руб нужна консультация с банком

Фото: depositphotos/ilkaydede

При совершении операции по снятию суммы, превышающей 50 тысяч рублей, гражданам необходимо проконсультироваться с банком. Об этом сообщила эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова в беседе с агентством "Прайм".

Эксперт пояснила, что в связи с ужесточением мер по борьбе с мошенничеством и требованиями Центробанка по управлению операционными рисками банки начали пересматривать лимиты на выдачу наличных денег через банкоматы.

В настоящее время лимит на снятие наличных по дебетовой карте составляет от 100 до 300 тысяч рублей в сутки и до 3 миллионов рублей – в месяц, а для премиальных клиентов порог выше.

"В случае подозрительных операций банки могут ввести лимит до 50 тысяч рублей на ближайшие 48 часов", – предупредила Мамедова.

Кроме того, существует еще одно ограничение, которое может быть применено к клиентам, ранее замешанным в мошеннических действиях. В таких случаях банк может запретить снятие более 100 тысяч рублей наличными, добавила собеседница агентства.

Ранее стало известно, что в России рост наличных в обращении вырос в пять раз по итогам третьего квартала. С июля по сентябрь 2025 года объем наличных вырос на 659 миллиардов рублей.

Более существенный рост наблюдался только в 2022 году, когда повышенный спрос на наличные деньги был вызван экономической нестабильностью. Также россияне чаще снимали наличные на фоне перебоев с интернетом.

