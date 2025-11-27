Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 08:25

Общество
Главная / Новости /

Экономист Мамедова: перед снятием более 50 тыс руб нужна консультация с банком

Россиянам посоветовали консультироваться с банком перед снятием более 50 тыс руб

Фото: depositphotos/ilkaydede

При совершении операции по снятию суммы, превышающей 50 тысяч рублей, гражданам необходимо проконсультироваться с банком. Об этом сообщила эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова в беседе с агентством "Прайм".

Эксперт пояснила, что в связи с ужесточением мер по борьбе с мошенничеством и требованиями Центробанка по управлению операционными рисками банки начали пересматривать лимиты на выдачу наличных денег через банкоматы.

В настоящее время лимит на снятие наличных по дебетовой карте составляет от 100 до 300 тысяч рублей в сутки и до 3 миллионов рублей – в месяц, а для премиальных клиентов порог выше.

"В случае подозрительных операций банки могут ввести лимит до 50 тысяч рублей на ближайшие 48 часов", – предупредила Мамедова.

Кроме того, существует еще одно ограничение, которое может быть применено к клиентам, ранее замешанным в мошеннических действиях. В таких случаях банк может запретить снятие более 100 тысяч рублей наличными, добавила собеседница агентства.

Ранее стало известно, что в России рост наличных в обращении вырос в пять раз по итогам третьего квартала. С июля по сентябрь 2025 года объем наличных вырос на 659 миллиардов рублей.

Более существенный рост наблюдался только в 2022 году, когда повышенный спрос на наличные деньги был вызван экономической нестабильностью. Также россияне чаще снимали наличные на фоне перебоев с интернетом.

"Деньги 24": 50% россиян имеют сбережения

Читайте также


общество

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика