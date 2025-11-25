Форма поиска по сайту

25 ноября, 12:40

Общество
Эксперт Бархота: надо держать дома столько наличных, чтобы хватило на месяц

Эксперт рассказал, сколько наличных лучше иметь на руках

Фото: depositphotos/Fascinadora

Россиянам следует иметь на руках не менее месячного или двухмесячного массива потребительских расходов. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Специалист пояснил, что такая мера необходима, чтобы защитить себя на время болезни, возможной блокировки счетов или других экстренных ситуаций. По словам эксперта, в среднем россияне держат дома такое количество наличных, которое обеспечит им часть потребительских расходов на срок до 2 до 6 месяцев.

Он добавил, что сейчас наличные редко бывают нужны, однако люди стали чаще их снимать на фоне опасений из-за блокировок счетов или изменения ключевой ставки.

Бархота рассказал, что в некоторых случаях блокируется каждый второй перевод средств. Также из-за новых законов счета могут быть заблокированы при попытке снять наличные. Например, риск заморозки операции возрастает, если человек выводит все имеющиеся средства разом.

Ранее стало известно, что в России рост наличных в обращении вырос в 5 раз по итогам 3-го квартала. С июля по сентябрь 2025 года объем наличных вырос на 659 миллиардов рублей. Более существенный рост наблюдался только в 2022 году, когда повышенный спрос на наличные деньги был вызван экономической нестабильностью. Также россияне чаще снимали наличные на фоне перебоев с интернетом.

обществофинансы

