Блогера Ефремова приговорили к 3 годам лишения свободы условно

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Никита Ефремов включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Суд приговорил блогера Никиту Ефремова (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Ефремов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ ("Финансирование экстремистской деятельности").

Уточняется, что приговор вынесен с учетом позиции гособвинителя. Он в законную силу еще не вступил.

Ефремова задержали в августе 2025 года в аэропорту Шереметьево, когда он прилетел из Турции в Россию. Позднее ему было предъявлено обвинение. Свою вину блогер частично признал.

В середине ноября следователи завершили расследование уголовного дела. В конце месяца Ефремову было утверждено обвинительное заключение.

Установлено, что блогер, находясь на территории Московского региона, с августа 2021 года по февраль 2022 года оформил подписку и 7 раз перевел деньги в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в РФ).

