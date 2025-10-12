Блогер Никита Ефремов частично признал вину в экстремизме по делу о спонсировании ФБК

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"/(Никита Ефремов включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Блогер Никита Ефремов (внесен в России в перечень экстремистов) частично признал вину по делу о спонсировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в РФ). Это следует из материалов дела, которые есть в распоряжении ТАСС.

Ефремова, который является основателем одноименной ресейл-сети, обвинили в совершении 6 транзакций по тысяче рублей на зарубежные счета ФБК. При этом в материалах дела указано, что после первого допроса блогер не захотел добровольно отдавать следствию гаджеты и озвучивать пароли к ним.

Блогер был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из Турции в середине августа. Его обвинили в финансировании экстремистской деятельности.

Выяснилось, что деньги на счет ФБК Ефремов переводил в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года. В результате суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он обязан своевременно являться по вызовам или следователя, или в суд, а также соблюдать один или несколько запретов.

