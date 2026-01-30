Актриса Дапкунайте и продюсер Роднянский исключены из Союза кинематографистов РФ

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов; Дмитрий Феоктистов (Александр Роднянский признан в РФ иноагентом)

Актриса Ингеборга Дапкунайте и продюсер Александр Роднянский (признан в России иноагентом) исключены из состава Союза кинематографистов РФ за неуплату членских взносов. Об этом стало известно из постановления по итогам прошедшего 22 декабря 2025 года XII съезда организации.

Кроме того, из Союза исключили актеров Алексея Горбунова, Елену Кучеренко, режиссера документального кино Аркадия Когана, режиссера Ульяну Шилкину и продюсера Анастасию Павлович.

Ранее в Госдуме раскритиковали состояние российского кинематографа. В частности, депутат Дмитрий Певцов оказался недоволен новым фильмом "Чебурашка-2". По его словам, кинокартина "разлагает" российских детей.

Однако парламентарий Денис Майданов заступился на произведение. Он уточнил, что в этом случае "люди взяли франшизу и заработали бабла", как в случае с "буратинами и бременскими музыкантами".