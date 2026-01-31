Форма поиска по сайту

31 января, 10:34

Город

Мероприятия в преддверии Масленицы пройдут в "Коломенском" и Измайлово в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мероприятия в преддверии Масленицы пройдут в музее-заповеднике "Коломенском" и усадьбе Измайлово в Москве. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

В "Коломенском" с 3 февраля будут проводиться тематические мероприятия. Например, во дворце царя Алексея Михайловича организуют интерактивную экскурсию "Боярыня Масленица", благодаря которой гости узнают традиции праздника. Также всем желающим расскажут, как царь проводил масленичную неделю.

Помимо этого, запланированы народные игры, фольклорное представление и катание на конной повозке. Мероприятия проводятся для групп до 30 человек. Для этого необходимо купить билет.

Также в музее-заповеднике подготовлена выставка "Вехи истории Коломенского", театрализованное представление в медоварне и экскурсия по исторической территории Государева двора. Эти мероприятия тоже проводятся для групп до 30 человек. Купить билеты можно на сайте учреждения.

Не только взрослые, но и дети смогут посетить творческие занятия "Душу вложишь – все сможешь" в составе группы до 30 человек. Им предложат сделать кукол из декоративных элементов и освоить технику плетения. На эти мероприятия также необходимо купить билеты.

Кроме того, посетителей "Коломенского" приглашают на серию мастер-классов по рисованию акварелью "Солнышко в руках". На занятиях дети и их родители смогут сделать авторскую подставку для чашки. Вход будет по билетам.

21 февраля с 12:00 до 17:00 у дворца царя Алексея Михайловича в "Коломенском" организуют мероприятие "В гостях у Масленицы". Для гостей подготовлено театрализованное шествие, кукольные спектакли, песни, частушки и народные игры. На следующий день там же проведут музыкальную программу "Широкая Масленица", а с 12:00 до 17:00 посетителям предложат поучаствовать в обряде прощания с Масленицей и хороводе. Вход для всех желающих будет свободным.

В свою очередь, в усадьбе Измайлово с 3 февраля будет проводиться экскурсия "Широкая Масленица". Посетителям, купившим билеты, покажут памятник Петру Великому, Покровский собор XVII века и Передние ворота Государева двора. Также гостям представят выставку "Измайлово – царская вотчина XVII века". Помимо этого, запланировано украшение чучела и театральная постановка. Все мероприятия проводятся для групп в составе до 30 человек.

Участники проекта "Активный гражданин" также смогут выбрать лучший региональный рецепт блинов на Масленицу. Один из вариантов – это суздальские блины из Владимирской области. Их отличительной особенностью является использование муки из зеленой гречки, измельченной методом холодного помола.

Второй кандидат – сытные смоленские блины. Они выпекаются из пшеничного теста и используются как основа или съедобный конверт для начинки. Еще один вариант для голосования познакомит москвичей с мордовскими традициями приготовления блинов. В основу для их теста входит кефир с добавлением манной крупы и пшенной муки.

Последний вариант – башкирские блины, приготовленные на основе сметаны. Их жарят на сухой сковороде, а после приготовления смазывают топленым маслом. По итогам голосования набор основных продуктов для приготовления блинов-победителей можно будет купить на межрегиональной ярмарке со скидкой 15% в период с 13 по 22 февраля.

Участники проекта "Активный гражданин" смогут выбрать лучший рецепт блинов

