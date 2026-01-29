Москвичи выберут лучший рецепт блинов на Масленицу

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участники проекта "Активный гражданин" выберут лучший региональный рецепт блинов на Масленицу, передает портал мэра и правительства Москвы.

Один из вариантов – это суздальские блины из Владимирской области. Их отличительной особенностью является использование муки из зеленой гречки, измельченной методом холодного помола. Блюдо дополняют суздальским вареньем из огурцов.

Второй кандидат – сытные смоленские блины. Они выпекаются из пшеничного теста и используются как основа или съедобный конверт для начинки. Традиционно их подают со смоленской бочковой квашенной капустой.

Еще один вариант для голосования познакомит москвичей с мордовскими традициями приготовления блинов. В основу для их теста входит кефир с добавлением манной крупы и пшенной муки. В качестве дополнения к блюду подают местное сгущенное молоко.

Последний вариант – небольшие башкирские блины, приготовленные на основе сметаны. Их жарят на сухой сковороде, а после приготовления смазывают топленым маслом. Подают блюдо с башкирским медом.

Каждый из представленных вариантов сопровождается на "Активном гражданине" рецептом и списком ингредиентов, что позволяет всем желающим испечь блины самостоятельно. По результатам голосования набор основных продуктов для приготовления блинов-победителей можно будет купить на соответствующей межрегиональной ярмарке со скидкой 15% в период с 13 по 22 февраля.

В то же время в рамках проекта продолжается голосование за лучшие столичные площадки с зимними декорациями. В опросе участвуют пространство на Театральной площади, пряничный городок в Камергерском переулке, "Механика чудес" на улице Кузнецкий мост и другие локации.