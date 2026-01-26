Форма поиска по сайту

26 января, 10:50

Культура

В Петровском путевом дворце состоится спектакль "Чаепитие с графиней"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Петровском путевом дворце в выходные дни, 7 и 8 февраля, пройдет театрализованное музыкальное представление "Чаепитие с графиней" в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы", передает портал мэра и правительства столицы.

Гостей ждут спектакль в Купольном зале, исполнение опер Петра Чайковского и дегустация чая "Москва". Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Вместе с актерами зрители окажутся на приеме у хозяйки усадьбы, что позволит не только познакомиться с традициями московского чаепития, но и погрузиться в атмосферу прошлой эпохи. Отмечается, что этот формат уже завоевал популярность – в прошлом году спектакль собирал аншлаги, в 5 исторических усадьбах его посетили 2 тысячи человек.

Петровский путевой дворец, доступ в который обычно ограничен, открывает свои залы для публики именно благодаря таким событиям. Например, летом 2025 года там состоялся бал по мотивам пьесы Лермонтова "Маскарад" с живой музыкой, хореографией и интерактивным участием зрителей.

Зимний сезон фестиваля "Усадьбы Москвы", стартовавший в декабре, объединил 15 старинных особняков и усадеб, где запланировано более тысячи мероприятий. Подробную программу можно найти на специальной странице проекта на платформе Russpass.

Проект "Зима в Москве" стал центральным событием сезона. Он направлен на укрепление семейных и общественных связей, создание атмосферы единства и поддержки, а также на помощь защитникам Родины.

Через культурные, образовательные и спортивные мероприятия проект объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов, способствуя творческому развитию и теплому общению. Особое внимание уделяется поддержке участников спецоперации, ветеранов, их семей и всех, кто помогает фронту.

Кроме того, в России стартовала коммуникационная кампания по популяризации зимних путешествий по стране. Более 600 идей для поездок в этот сезон собрано на национальном туристическом портале "Путешествуем.рф", который развивается в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Ранее сообщалось, что в Музее Москвы пройдет выставка "Праздник весны. Новый год в старом Пекине", которая погрузит гостей в атмосферу китайского Нового года. Она откроется 17 февраля. Среди экспонатов – набор из 12 зодиакальных глиняных фигурок эпохи династии Тан, изделия из золота и бронзы периода династии Мин и другое.

