Захарова заявила, что планы США по размещению оружия в космосе обретают реальные очертания

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Планы США по размещению оружия в космосе обретают реальные очертания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после слов главы Пентагона Пита Хегсета о доминировании Штатов в космосе.

"Очевидно, что такие действия не должны оставаться без реакции со стороны международного сообщества", – сказано в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

По ее словам, развертывание сил США в околоземном пространстве может привести к гонке вооружений в космосе и подорвать глобальную стабильность. Также их планы говорят о том, что ситуация в области космической безопасности уже ухудшается.

Дипломат добавила, что Москва крайне обеспокоена намерениями Вашингтона как можно быстрее реализовать планы по обеспечению "абсолютного превосходства" американской стороны в космическом пространстве. Она отметила, что борьба за доминирование в космосе может стать "битвой за будущее мира". При этом США выступают против равенства государств в этой сфере, а их действия становятся все агрессивнее.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что Россия выступает за сохранение космоса свободным от любого оружия, так как борьба в этой сфере может привести к катастрофе для всего мира. По его словам, эта позиция отстаивается российской стороной на всех международных площадках, в том числе и в ООН.

