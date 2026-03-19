Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 марта, 20:13

Политика

Захарова заявила, что планы США по размещению оружия в космосе обретают реальные очертания

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Планы США по размещению оружия в космосе обретают реальные очертания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после слов главы Пентагона Пита Хегсета о доминировании Штатов в космосе.

"Очевидно, что такие действия не должны оставаться без реакции со стороны международного сообщества", – сказано в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

По ее словам, развертывание сил США в околоземном пространстве может привести к гонке вооружений в космосе и подорвать глобальную стабильность. Также их планы говорят о том, что ситуация в области космической безопасности уже ухудшается.

Дипломат добавила, что Москва крайне обеспокоена намерениями Вашингтона как можно быстрее реализовать планы по обеспечению "абсолютного превосходства" американской стороны в космическом пространстве. Она отметила, что борьба за доминирование в космосе может стать "битвой за будущее мира". При этом США выступают против равенства государств в этой сфере, а их действия становятся все агрессивнее.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что Россия выступает за сохранение космоса свободным от любого оружия, так как борьба в этой сфере может привести к катастрофе для всего мира. По его словам, эта позиция отстаивается российской стороной на всех международных площадках, в том числе и в ООН.

политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика