В МИД РФ указали на риски превращения космоса в плацдарм войны

Россия обеспокоена из-за растущих рисков превращения космоса в плацдарм войны на фоне курса некоторых стран Запада на размещение там оружия. Об этом заявил замруководителя делегации РФ, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в рамках заседания Первого комитета Генассамблеи ООН.

В качестве примера он привел усилия США по проекту "Золотой купол", который предполагает всестороннее развитие компонентов противоракетной обороны (ПРО), передает ТАСС. К ним относятся в том числе средства перехвата орбитального базирования. Дипломат подчеркнул, что это может привести к дестабилизации обстановки и гонке вооружений в космосе.

При этом, по словам Воронцова, Москва готова предложить Вашингтону сесть за стол переговоров и выработать всеобъемлющий документ, который бы юридически обязывал государства предотвратить эти события.

"Однако именно Соединенные Штаты Америки блокируют эти переговоры и не дают их начать", – указал дипломат.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом РФ поручил профильным ведомствам тщательно следить за наращиванием компонентов противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе.

Глава государства также предположил, что осуществление инициативы РФ о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений могло бы стать серьезным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с США. Однако Путин уточнил, что между Россией и Штатами должны быть созданы условия для полного возобновления диалога.

