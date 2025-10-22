МИД РФ: враждебность НАТО может привести к столкновению ядерных держав

Фото: ТАСС/AP/Czarek Sokolowski

Враждебная политика стран – членов НАТО может привести к лобовому столкновению ядерных государств, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, к этому способно подтолкнуть развитие Альянсом схем и средств так называемых совместных ядерных миссий, включая расширение ядерного присутствия Соединенных Штатов в Европе и ряде других стран, которым могут делегировать доставку американских ядерных боеприпасов к целям.

Замглавы МИД обратил внимание на то, что Запад наращивает потенциал для превентивных обезоруживающих ударов, в том числе передовое развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. В частности, Вашингтон и его союзники планируют превратить космос в среду для боевых действий, уверен Рябков.

"Изложенное не только создает серьезные препятствия для конструктивного диалога по ядерному разоружению, контролю над вооружениями, но и вынуждает другие государства, включая Россию, на принятие компенсирующих военно-технических мер", – передает его слова РИА Новости.

В этой сфере скопилось много трудных проблем, указал Рябков. В это же время призывы к ядерному разоружению без учета реальной обстановки и интересов ядерных держав совершенно нереалистичны, считает представитель МИД. Он отметил важность того, чтобы возможное разоружение происходило только с учетом интересов всех сторон.

При этом продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет возможно лишь в случае взаимности со стороны США, уточнил дипломат. Он напомнил, что договор истекает в феврале 2026 года, но обе стороны, согласно российской инициативе, могут продолжить придерживаться соответствующих ограничений в течение минимум одного года.

"Данный шаг направлен на предотвращение гонки стратегических вооружений, поддержание в указанной сфере приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, а также на содействие целям Договора о нераспространении ядерного оружия", – высказался Рябков.

Москва не позволит втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений, но в это же время у страны есть все силы и ресурсы, чтобы защитить себя и свои интересы в любое время, подчеркнул замглавы МИД.

"Мы выучили уроки истории. Больше мы не попадемся в такие ловушки", – резюмировал замминистра.

Ранее Владимир Путин заявлял, что РФ хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. Однако истечение срока действия договоренностей означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин указывал, что европейские члены НАТО уже готовятся к войне с Россией, также был запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского военно-промышленного комплекса.

