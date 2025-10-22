Путин провел тренировку стратегических ядерных сил

Фото: kremlin.ru

Тренировка стратегических ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих этих сил прошла под руководством Владимира Путина.

"В ходе тренировки выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования", – уточняется на сайте Кремля.

В частности, с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Ярс". Также баллистическая ракета "Синева" запущена с атомной подводной лодки "Брянск", которая находилась в Баренцевом море. К тренировке привлекли и экипажи самолетов дальней авиации Ту-95МС, которые выпустили крылатые ракеты.

Кроме того, был проверен уровень подготовки органов военного управления и практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками. В итоге все задачи тренировки оказались выполнены.

Ранее Путин сообщал, что Россия разрабатывает новое оружие. По его словам, возможность рассказать об этом появится скоро, а испытания проходят успешно. Президент РФ отмечал, что у России уже есть гиперзвуковое оружие "Кинжал" и оружие межконтинентальной дальности "Авангард".

