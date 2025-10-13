Sohu: новое российское оружие сдержит США и НАТО

Фото: министерство обороны РФ

Новая российская ракета, появление которой ранее анонсировал Владимир Путин, сможет стать сдерживающим фактором для США и НАТО, сообщает китайское издание Sohu.

Автор публикации допускает, что этим оружием могла бы стать новая крылатая ракета с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Последняя отличается большой дальностью и высокой скоростью. Также ракета могла бы обходить любые западные системы противовоздушной обороны (ПВО).

О том, что Россия разрабатывает новое оружие, Путин сообщил на пресс-конференции по итогам своего трехдневного визита в Таджикистан. По его словам, возможность рассказать об этом появится скоро, а испытания проходят успешно.

Президент отмечал, что новизна отечественных средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. Кроме того, у России есть гиперзвуковое оружие "Кинжал" и оружие межконтинентальной дальности "Авангард".

