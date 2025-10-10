Путин анонсировал появление в России нового оружия

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Россия разрабатывает новое оружие, сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего трехдневного визита в Таджикистан.

Новизна отечественных средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, подчеркнул он. По словам президента, эта область развивается, специалисты "доводят все до ума".

Российский лидер также указал, что возможность рассказать о новом оружии появится скоро. Его испытания проходят успешно, добавил он.

Ранее Путин заявил, что в стране могут появиться новые системы гиперзвукового оружия, работа над которыми уже идет.

Вместе с тем глава государства напомнил, что в РФ уже есть гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и межконтинентальные "Авангард". При этом он уточнил, что такие виды вооружения, как ракетный комплекс "Орешник", не являются стратегическими.