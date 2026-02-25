Форма поиска по сайту

25 февраля, 13:57

Спорт

Фигурист Гуменник стал самым обсуждаемым спортсменом ОИ-2026 в СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский фигурист Петр Гуменник стал самым обсуждаемым спортсменом зимних Олимпийских игр 2026 года в СМИ.

По данным аналитиков "Дзена", всего за время ОИ доля новостей с его упоминанием достигла 12,3%. При этом чаще всего в СМИ обсуждали выступления Гуменника, разбор судейских оценок, а также инциденты во время проката.

Второе место занял лыжник Савелий Коростелев с долей упоминаний 6%, а фигуристка Аделия Петросян – третье (5,9%). Также в топ-5 самых медийных спортсменов вошли Илья Малинин (4,7%) и Михаил Шайдоров (4,4%).

В десятке самых обсуждаемых спортсменов – лыжники из России и Норвегии Дарья Непряева и Йоханнес Клебо, а также японские фигуристы Юма Кагияма и Каори Сакамото, российская шорт-трекистка Алена Крылова.

Самым популярным видом спорта стало фигурное катание, на которое пришлось более 50% публикаций. Далее следуют хоккей, биатлон и ски-альпинизм.

Аналитики также составили топ самых популярных новостных сюжетов во время Олимпиады. Среди них – извинения норвежского биатлониста Стурлы Хольма Лагрейда, уход норвежского горнолыжника Атле Ли Макграта в лес, а также появление собаки на трассе во время квалификации женского командного спринта.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы не завоевали ни одной медали на Олимпийских играх, которые проходили в Италии, впервые с 1960 года. По итогам выступлений и Гуменник, и Петросян получили шестое место в своих дисциплинах. Гуменник по сумме программ набрал 271,21 балла.

При этом его команда пыталась подобрать музыку к короткой программе на ОИ с помощью искусственного интеллекта. Изначально фигурист планировал выступить под музыку к фильму "Парфюмер", однако возникли проблемы с авторскими правами.

