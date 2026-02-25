Форма поиска по сайту

25 февраля, 13:45

Общество
Врач Соломатина: переизбыток витамина D приводит к боли в суставах и кардионеврозу

Диетолог рассказала, чем переизбыток витаминов грозит организму

Фото: 123RF.com/avemario

Переизбыток витамина А в организме может стать причиной выпадения волос, а витамин D в больших количествах приводит к нарушению работы сердечной мышцы. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Ранее стало известно, что высокие дозы витамина С в добавках могут спровоцировать изжогу, тошноту и осмотическую диарею. При этом длительный его прием ставит под удар почки: в них могут начать образовываться оксалатные камни, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Анну Меньщикову.

Соломатина напомнила, что любые витамины следует употреблять только по назначению специалиста.

Кто этого не учитывает, особенно в конце зимы, часто попадает в одну и ту же ловушку: замечая, что есть определенная усталость, ухудшилось качество волос или кожи, начинает усиленно пить витаминные комплексы. А если ситуация начинает усугубляться (при переизбытке некоторых элементов), решает, что необходимо увеличить дозировку.
Елена Соломатина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

По ее словам, особенно осторожными надо быть с витамином А. С одной стороны, его недостаток связан с плохим заживлением ран и уязвимостью слизистых оболочек перед вирусами. Однако и переизбыток приводит к такому же результату.

"Кроме того, кожа может стать сухой, начнут выпадать волосы, ломаться ногти, ныть и болеть суставы, появится общая слабость и усталость, повысится холестерин", – предупредила Соломатина.

Витамин D также может сыграть злую шутку: его переизбыток способен приводить к боли в суставах, нарушению работы сердечной мышцы и кардионеврозу, а также зуду, отметила врач.

Аккуратнее надо быть и с витаминами группы В: например, В2 в большом количестве может сделать кожу более сухой, а переизбыток В12 способен стать причиной обострения угревой сыпи – к этому же приводит и дефицит элемента, заключила эксперт.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова назвала одним из самых удачных вариантов зимнего завтрака овсяную кашу. Она богата бета-глюканом – растворимой клетчаткой, поддерживающей здоровый микробиом кишечника, в котором расположено примерно 70% иммунных клеток организма.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

