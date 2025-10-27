Врач Русакова: фастфуд необходимо исключить из рациона на время простуды

Леденцы и сиропы с цинком помогают быстрее выздороветь при простуде, заявили врачи. Действительно ли это работает и что еще эффективно возвращает больного в строй, разбиралась Москва 24.
Помогут леденцы
Лекарственные препараты на основе цинка способны облегчить самочувствие при простуде и ускорить выздоровление. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-терапевта, эндокринолога Ирину Прудиус.
По ее словам, ионы цинка блокируют размножение в слизистой оболочке носа и горла основных возбудителей простуды – риновирусов. Также элемент важен для работы иммунных клеток – Т-лимфоцитов, и при его дефиците иммунный ответ на инфекцию слабее.
Однако добиться наибольшего эффекта помогают не таблетки для проглатывания, а леденцы для рассасывания и сиропы с ацетатом цинка или глюконатом цинка в составе. При их использовании элемент действует локально – в горле и носоглотке, где размножается вирус, пояснила эксперт.
При этом врач предупредила, что, кроме металлического привкуса, который понравится не каждому, леденцы с цинком имеют побочные эффекты и могут вызывать тошноту, рвоту и расстройство желудка.
"При длительном приеме высоких доз (более 100 мг/день более 2–3 недель) может возникнуть дефицит меди, так как цинк мешает ее усвоению. К тому же он может взаимодействовать с некоторыми антибиотиками и другими препаратами", – отметила врач.
Ирина Прудиус посоветовала учитывать это и не заниматься самолечением, а всегда при болезни консультироваться с врачом. Особенно когда речь идет о детях или людях с хроническими заболеваниями, принимающими другие лекарства.
Мало есть, много спать
Врач-терапевт Виктор Лишин в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что у цинка действительно есть способность уничтожать вирусы. При этом, по его мнению, препарат с этим элементом лучше всего рассасывать, положив под язык, – тогда он сразу поступит в кровь. Однако считать такие препараты "волшебной таблеткой", способной сразу вылечить, не стоит, отметил эксперт.
"Хотя я очень часто вижу в анализах крови у пациентов дефицит цинка, поэтому для укрепления иммунитета стоит пропить его курсом и лучше в сочетании с селеном, который помогает ему усваиваться. Но для этого следует посоветоваться с врачом, потому что редко, но все же бывает так, что цинк плохо выводится, начинает накапливаться в организме, и возникает скованность в суставах и мышцах", – предупредил врач.
Поднять энергию во время простуды также помогают витамины В, С и D. Что касается каких-то иммуномодуляторов, противовирусных, то принимать их самостоятельно, без назначения врача, не стоит. У каких-то препаратов просто нет доказательной базы, а какие-то имеют четкие противопоказания, подчеркнул Лишин.
В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова напомнила в разговоре с Москвой 24, что в процессе восстановления организма важную роль играет питание. Прежде всего, необходимо употреблять больше жидкости: это должны быть теплые напитки, чай, морс и компоты, которые помогут увлажнить слизистые оболочки, облегчить симптомы, вывести токсины, пояснила эксперт.
Для скорейшего выздоровления важно включать в рацион продукты, богатые витаминами А, С, группы В. Это могут быть цитрусовые, различные ягоды, зелень и овощи, отметила диетолог.
А вот жирную пищу, фастфуд во время болезни врач посоветовала исключить из рациона, так как они дают дополнительную нагрузку, затрудняя пищеварение.
"Что касается цинка, этот элемент правда играет важную роль в поддержании иммунитета, способствует сокращению продолжительности простудных заболеваний, обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Из продуктов, которые богаты цинком, можно отметить морепродукты, говядину, бобовые, различные орехи, семена, цельнозерновые", – перечислила Русакова.
При этом она предупредила, что надеяться только на правильный рацион не стоит: сбалансированное питание поможет организму справиться с ОРВИ, но это должно быть частью общего плана лечения, которое согласовано с врачом.