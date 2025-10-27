Врач Русакова: фастфуд необходимо исключить из рациона на время простуды

Леденцы и сиропы с цинком помогают быстрее выздороветь при простуде, заявили врачи. Действительно ли это работает и что еще эффективно возвращает больного в строй, разбиралась Москва 24.

Помогут леденцы

Лекарственные препараты на основе цинка способны облегчить самочувствие при простуде и ускорить выздоровление. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-терапевта, эндокринолога Ирину Прудиус.

По ее словам, ионы цинка блокируют размножение в слизистой оболочке носа и горла основных возбудителей простуды – риновирусов. Также элемент важен для работы иммунных клеток – Т-лимфоцитов, и при его дефиците иммунный ответ на инфекцию слабее.

Однако добиться наибольшего эффекта помогают не таблетки для проглатывания, а леденцы для рассасывания и сиропы с ацетатом цинка или глюконатом цинка в составе. При их использовании элемент действует локально – в горле и носоглотке, где размножается вирус, пояснила эксперт.



Ирина Прудиус врач-терапевт, эндокринолог Кроме того, большое значение имеют доза и время начала приема. Действовать нужно максимально быстро, принять меры лучше в первые 24 часа, пока вирус еще не успел сильно размножиться. Обычная доза цинка – от 75 до 100 мг в сутки. Ее нужно разделить на несколько приемов с перерывом 3–4 часа, но не более.

При этом врач предупредила, что, кроме металлического привкуса, который понравится не каждому, леденцы с цинком имеют побочные эффекты и могут вызывать тошноту, рвоту и расстройство желудка.

"При длительном приеме высоких доз (более 100 мг/день более 2–3 недель) может возникнуть дефицит меди, так как цинк мешает ее усвоению. К тому же он может взаимодействовать с некоторыми антибиотиками и другими препаратами", – отметила врач.

Ирина Прудиус посоветовала учитывать это и не заниматься самолечением, а всегда при болезни консультироваться с врачом. Особенно когда речь идет о детях или людях с хроническими заболеваниями, принимающими другие лекарства.

Мало есть, много спать

Врач-терапевт Виктор Лишин в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что у цинка действительно есть способность уничтожать вирусы. При этом, по его мнению, препарат с этим элементом лучше всего рассасывать, положив под язык, – тогда он сразу поступит в кровь. Однако считать такие препараты "волшебной таблеткой", способной сразу вылечить, не стоит, отметил эксперт.

"Хотя я очень часто вижу в анализах крови у пациентов дефицит цинка, поэтому для укрепления иммунитета стоит пропить его курсом и лучше в сочетании с селеном, который помогает ему усваиваться. Но для этого следует посоветоваться с врачом, потому что редко, но все же бывает так, что цинк плохо выводится, начинает накапливаться в организме, и возникает скованность в суставах и мышцах", – предупредил врач.



Виктор Лишин врач-терапевт В целом же любая простуда – это стресс для организма, поэтому при симптомах заболевания в первую очередь необходимо обеспечить ему покой. Важно отдыхать физически и морально: снижать активность, хорошо высыпаться и беречь нервную систему от напряжения.

Поднять энергию во время простуды также помогают витамины В, С и D. Что касается каких-то иммуномодуляторов, противовирусных, то принимать их самостоятельно, без назначения врача, не стоит. У каких-то препаратов просто нет доказательной базы, а какие-то имеют четкие противопоказания, подчеркнул Лишин.

В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова напомнила в разговоре с Москвой 24, что в процессе восстановления организма важную роль играет питание. Прежде всего, необходимо употреблять больше жидкости: это должны быть теплые напитки, чай, морс и компоты, которые помогут увлажнить слизистые оболочки, облегчить симптомы, вывести токсины, пояснила эксперт.



Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Во время болезни важно не перегружать желудочно-кишечный тракт, поэтому питание должно быть легким. При этом есть лучше небольшими порциями каждые 3–4 часа. Подойдут бульоны – овощные, а также из нежирных сортов мяса, рыбы. Плюс отварные овощи и каши на воде, разбавленные молоком.

Для скорейшего выздоровления важно включать в рацион продукты, богатые витаминами А, С, группы В. Это могут быть цитрусовые, различные ягоды, зелень и овощи, отметила диетолог.

А вот жирную пищу, фастфуд во время болезни врач посоветовала исключить из рациона, так как они дают дополнительную нагрузку, затрудняя пищеварение.

"Что касается цинка, этот элемент правда играет важную роль в поддержании иммунитета, способствует сокращению продолжительности простудных заболеваний, обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Из продуктов, которые богаты цинком, можно отметить морепродукты, говядину, бобовые, различные орехи, семена, цельнозерновые", – перечислила Русакова.

При этом она предупредила, что надеяться только на правильный рацион не стоит: сбалансированное питание поможет организму справиться с ОРВИ, но это должно быть частью общего плана лечения, которое согласовано с врачом.