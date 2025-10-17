Педиатр Мескина: воспитанники детского сада могут болеть до 15 раз в год

Переболевшего простудой или гриппом ребенка стоит отправлять в детский сад или школу, только если у него полностью восстановилось дыхание, предупреждают эксперты. Какие еще признаки укажут на продолжающееся заболевание, разбиралась Москва 24.

Лучше остаться дома

Родителям важно ориентироваться на несколько критериев, чтобы понять, готов ли переболевший простудой или гриппом ребенок выходить в детский сад или школу, отметила в разговоре с "Газетой.ру" врач – аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Ильинцева.

По ее словам, прежде всего надо обратить внимание на температуру тела: она должна нормализоваться. Также не должно быть боли в горле, ушах, животе и так далее. Кроме этого, важно, чтобы полностью восстановились функции пострадавших во время болезни органов.





Надежда Ильинцева врач – аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Например, если ребенок переболел ОРВИ, необходимо подождать, пока носовое дыхание полностью восстановится. Ребенок не должен сопеть носом или храпеть во сне; если такие симптомы беспокоят, стоит обратиться к врачу.

Также, по мнению эксперта, остаться дома следует при насморке и кашле с мокротой.

"Ведь, если функция дыхания не восстановилась и процесс естественного очищения дыхательных путей не налажен, любой вирус мгновенно "зацепится" за воспаленную ткань. В результате может развиться новый эпизод ОРВИ", – предупредила врач.

Ильинцева отметила, что много вопросов вызывает остаточный кашель, который в некоторых случаях может продолжаться достаточно долго. Такой симптом иногда предупреждает, что патологический процесс продолжается. Возможно, инфекция спустилась "вглубь", либо присутствует синдром постназального затека, когда слизь стекает по задней стенке глотки. При этом точно определить характер кашля сможет только врач.

Кроме того, специалист напомнила, что выходить в сад или школу ребенок должен только тогда, когда нормализуются его общее самочувствие, аппетит и так далее.

Родители же должны помнить, что при любой ОРВИ активно происходит выделение вирусов. Поэтому даже при легкой степени болезни и без температуры лучше оставить ребенка дома до выздоровления. Это поможет сохранить здоровье всего детского коллектива, подчеркнула Ильинцева.

Критерии здоровья

С того момента, как только дети начинают ходить в сад, они могут болеть до 15 раз в год, и это естественная ситуация, рассказала Москве 24 врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.

В свою очередь, подростки 12–13 лет болеют гораздо реже – примерно 4 раза в год, потому как их иммунитет устойчив к различным инфекциям, отметила эксперт.

"Однако важнее всего даже не то, как часто ребенок болеет, а формируются ли после ОРЗ какие-либо устойчивые нарушения состояния здоровья, такие как хронический тонзиллит или отит", – считает Мескина.



Елена Мескина врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Одно дело, если был просто насморк, температура. Другое – когда у ребенка пневмония 3 раза в год. Опять же бронхоспазмы у детей до 6 лет – это естественная ситуация, а у тех, кто старше, возможно, имеется какая-то аллергическая предрасположенность.

В последнем случае нужно обязательно разбираться. Педиатр может направить на сдачу анализов, а потом – к другим специалистам: иммунологу, аллергологу, ЛОРу и так далее, все зависит от ситуации, подчеркнула Мескина.

"Если же ничего серьезного у ребенка не обнаружилось, но он часто болеет, врачи могут назначить бактериальные лизаты. Их общая польза на сегодняшний день доказана. В том числе и для пациентов с бронхиальной астмой: чем реже они болеют, тем меньше приступов", – отметила врач.

Эксперт уточнила, что бактериальные лизаты назначают курсами между острыми периодами болезни и часто совмещаются с приемом пробиотиков, которые поддерживают микрофлору.

"В целях профилактики важно не гулять с ребенком в местах массового скопления людей в периоды разгара инфекций", – предупредила Мескина.

А еще стоит отказаться от промывания носа здоровому ребенку, чтобы смыть вирусы, – в противном случае это нарушит микрофлору, одна из функций которой защищать от попадания патогенов, пояснила эксперт.

В свою очередь, юрист Алла Георгиева в разговоре с Москвой 24 напомнила родителям, что, даже если у ребенка легкий насморк или какая-то сыпь, работник детского учреждения может отказаться принять его в группу или класс.





Алла Георгиева юрист Однако совсем иная ситуация будет в том случае, если родители докажут, что заболевание не заразно. Например, у ребенка может быть аллергия, провоцирующая сыпь, кашель или чихание. В таком случае необходимо предоставить справку от врача.

Правила, позволяющие не допускать в детский коллектив потенциально больного ребенка, прописаны в локальных актах каждого детского учреждения, и родители их обязаны соблюдать. Кроме того, в таком случае можно сослаться на 42-ю статью Конституции РФ, в которой прописано право каждого на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, пояснила юрист.

