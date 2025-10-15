Эксперт Казаков: родители обязаны прийти на собрание, если у ребенка серьезные проблемы

Фото: 123RF/wavebreakmediamicro

Серьезные проблемы у ребенка являются единственным случаем, когда родители обязаны прийти на собрание в школу. Об этом Москве 24 рассказал председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков.

По его словам, в случае отсутствия реакции со стороны взрослых информация передается в компетентные органы.

"При возможности учителя стараются проводить встречи очно, чтобы пообщаться лично. Но когда родители не могут вовремя добраться или есть другие уважительные причины, конечно, предоставляется возможность подключиться онлайн", – отметил Казаков.

Эксперт пояснил, что родительские собрания бывают разной направленности. Например, некоторые вопросы могут привлечь заинтересованных родителей, но есть и те, кому эта информация может быть не нужна.

Кроме того, добавил Казаков, сейчас существует достаточно современных средств коммуникации. В том числе чаты в мессенджерах, электронные ресурсы школы, различные платформы.

"Форм общения много, и не стоит придавать собраниям излишнее значение. Четких правил о периодичности собраний не существует: это внутреннее дело школы, которое должно оставаться на усмотрение учителей и администрации без федерального регулирования", – подчеркнул специалист.

Казаков напомнил, что родительские собрания должны давать полезную информацию и обратную связь, а не являться формальностью.

Ранее депутаты Госдумы предложили позволить родителям посещать школьные собрания онлайн. Инициативу они направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

По словам парламентариев, сейчас родители вынуждены тратить время вечером на посещение собраний. При этом их средняя продолжительность с учетом дороги составляет от 2 до 3 часов. Авторы идеи считают, что инициатива позволит родителям экономить время, а также поможет улучшить баланс между семьей и участием в образовательном процессе.