Итальянский музыкант и актер Адриано Челентано отмечает 88-летие

6 января день рождения отмечает один из самых влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки – Адриано Челентано. Как живет легендарный актер, расскажет Москва 24.

"Почти не изменился"

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике, предпочитая уединение. Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном в курортной местности неподалеку от озера Комо в Италии.

По информации журналистов, Челентано редко покидает страну из-за аэрофобии (иррациональный страх перед полетами на воздушном транспорте). В апреле 2025-го итальянское издание Primo Ascolto опубликовало свежий снимок артиста в соцсетях: он дружелюбно улыбнулся папарацци и помахал в объектив из салона машины. Несмотря на возраст и седину, комментаторы в Сети поддержали кумира и выразили восхищение его формой.

"Человек с большой буквы", "до сих пор красавчик", "даже с сединой и глубокими морщинами он остается крутым", "почти не изменился", "настоящая легенда", "в глазах все равно читается тот самый Челентано", "приятно видеть его улыбку", – отметили пользователи.

В 1994 году Челентано завершил актерскую карьеру, его последней киноработой стала лента "Джекпот", которая вышла в 1992-м. По данным СМИ, Челентано объяснял свое решение двумя причинами: усталостью от постоянных съемок и отсутствием подходящих сценариев. Адриано предпочел, чтобы люди запомнили его хорошим актером, сыгравшим в достойных картинах.

При этом артист не бросил музыкальное творчество. Будучи звездой прошлого века, он и в этом продолжил записывать песни, выпустив в 2019-м очередной альбом. В том же году он презентовал еще один проект – анимационный сериал Adrian, в котором выступил режиссером, продюсером и сценаристом.

Певец, актер и режиссер

Фото: legion-media.com/Universal Archive/Universal Imag

Челентано родился 6 января 1938 года в многодетной рабочей семье. При этом все его родственники были музыкальны и умели играть на гитаре, гармонике и мандолине. Адриано не окончил среднюю школу и в возрасте 12 лет уже начал зарабатывать первые деньги, помогая дяде в часовой мастерской. Параллельно он участвовал в самодеятельности, пародируя известных певцов и актеров. В 16 лет Челентано начал исполнять песни собственного сочинения, вскоре он основал группу и в ее составе стал победителем местного конкурса.

После победы на другом фестивале с Адриано подписала контракт швейцарская звукозаписывающая фирма Jolly, которая за пару лет выпустила три его пластинки, две из них побили рекорды продаж. В начале 1961-го Челентано в первый раз выступил на музыкальном фестивале в Сан-Ремо с композицией Ventiquattromila baci. Артист удостоился второго места, но его песня оказалась на вершинах хит-парадов, а впоследствии, по данными СМИ, ее признали лучшей итальянской песней десятилетия.

После этого Адриано покинул звукозаписывающую фирму и основал собственный лейбл Clan Celentano. В 1960–1970 годах синглы Челентано выпускались миллионными тиражами и неизменно занимали верхние строчки хит-парадов. Среди наиболее знаменитых его песен – Canzone, Azzurro, Soli, Amore no, Susanna, вышедшие до 1984 года. В конце 1980-х в его карьере было затишье, однако после перерыва он вновь стал записывать композиции и выступать.

В 2012-м Челентано представил новую программу в Амфитеатре в Вероне. Билеты на концерт продавались по символической цене в 1 евро и были проданы за несколько часов. Выступление продолжалось около двух часов, на протяжении которых 74-летний артист пел вживую. Критики признали шоу главным событием года в Вероне.

За творческую карьеру музыкант записал более 40 студийных альбомов общим тиражом 150 миллионов экземпляров, а также исполнил порядка 600 песен.

Зрителю Челентано известен как комедийный актер. На экране он дебютировал в 1959 году, но популярность обрел благодаря лентам, снятым в 1970–1980-х, среди которых "Суперограбление в Милане", "Юппи Ду", "Укрощение строптивого", "Ас", "Гранд-отель Эксельсиор", "Бинго-Бонго". Всего в его фильмографии около 40 работ. За свои роли Челентано был дважды удостоен престижной итальянской кинопремии "Давид ди Донателло". В некоторых лентах он выступал одновременно в качестве режиссера, актера, сценариста и композитора.

Челентано женился в 1964 году на актрисе Клаудии Мори. У пары трое детей и один внук. Все наследники пошли по стопам знаменитых родителей и связали свою жизнь с музыкой, кино и телевидением.