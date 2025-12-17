Милла Йовович поздравила себя с 50-летием

Звезда Голливуда Милла Йовович отметила свое 50-летие 17 декабря. Актриса известна не только ролью в "Пятом элементе", но и знанием русского языка, а также любовью к России. Подробности – в материале Москвы 24.

"Потрясающее путешествие"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/millajovovich

Голливудская актриса и звезда фильма "Пятый элемент" Милла Йовович отметила 50-летие 17 декабря. В честь собственного юбилея она разместила в соцсетях селфи без заметных следов ретуши и фильтров и написала, что принимает этот рубеж с благодарностью.





Милла Йовович актриса Какое же это потрясающее путешествие! Я чувствую, словно прожила так много разных жизней за эти 50 лет! Столько эпох прошло, столько других "я", но я все еще в процессе совершенствования! Я так благодарна за хорошее, плохое и все, что между ними произошло. За взрывы и моменты затишья, за необычное и обыденное. В каждом есть своя магия.

Актриса также поделилась радостью, что у нее есть "свое племя" – семья, в которой она родилась и которую смогла создать. Также она отметила, что у нее "самый замечательный муж" (Йовович с 2009 года в браке с режиссером Полом У. С. Андерсоном) и "самые невероятные дети". Милла поблагодарила вселенную, родителей, друзей и фанатов.

"Мне так интересно, что меня ждет за дверью в это десятилетие! Я так сильно изменилась за эти годы, но знаю одно: всегда есть чему учиться, что исследовать, и именно способность меняться заставляет творческий огонь гореть", – добавила Йовович.

Звезда Голливуда с русскими корнями

Фото: кадр из фильма "Возвращение в Голубую лагуну"; режиссер – Уильям А. Грэм; производство – Columbia Pictures

Милла родилась в семье уроженки Туапсе, советской актрисы Галины Логиновой, и черногорского врача Богдана Йововича. Когда девочке было 5 лет, она перебралась вместе с родителями сначала в Лондон, затем в Сакраменто в США, а позже обосновалась в Лос-Анджелесе. Вскоре папа и мама Миллы развелись, а Логинова стала заниматься ее продвижением в шоу-бизнесе.

По данным СМИ, Йовович попала в модельный бизнес в 9 лет, а уже в 11 появилась на обложках журналов. Публикации вызвали общественный резонанс и обсуждение в прессе проблемы привлечения несовершеннолетних в шоу-бизнес. Однако скандал лишь подогрел интерес к девочке, и за короткий срок она появилась на обложках полутора десятков журналов, среди которых Vogue и Cosmopolitan.

В 12 лет Милла бросила школу, чтобы сконцентрироваться на работе и карьере. Быстро добившись успехов в модельном бизнесе, заключив контракты с известными косметическими брендами, производителями одежды и домами моды, Йовович начала покорять мир кино.



Фото: кадр из фильма "Обитель зла 2: Апокалипсис"; режиссер - Александр Уитт; производство - киностудия Constantin Film

В 13 она снялась в провокационном фильме "Слияние двух лун", а в 16 – в не менее скандальном "Возвращении в голубую лагуну". Повсеместная узнаваемость пришла к Милле после съемок в картине бывшего мужа, режиссера Люка Бессона "Пятый элемент" вместе с Брюсом Уиллисом. На ее счету также главные роли в исторической драме "Жанна Д`Арк" Бессона, коммерчески успешной серии фильмов ужасов Пола У. С. Андерсона "Обитель зла" и триллере Дэвида Туи "Идеальный побег".

Помимо этого, Йовович снялась в российской комедии "Выкрутасы", вышедшей в 2011 году. Актриса владеет русским языком и признавалась в одном из интервью в 2017 году, что на тот момент у них была говорящая на нем няня. Кроме того, сама Милла и ее мама общались с наследницами на русском языке. Также Йовович была в РФ несколько раз. В 2017-м она признавалась журналистам, что хотела бы пробыть здесь подольше.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/millajovovich

Актриса выходила замуж трижды. Первые два брака, с актером Шоном Эндрюсом и режиссером Люком Бессоном, были недолговечны. Отношения с режиссером Полом У. С. Андерсоном Милла зарегистрировала в 2009 году, при том что до свадьбы они встречались 7 лет. У супругов трое дочерей, старшей из которых в этом году исполнилось 18 лет, а младшей – 5.

