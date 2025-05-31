Голливудскому актеру и режиссеру Клинту Иствуду исполнилось 95 лет

31 мая актеру и режиссеру Клинту Иствуду исполнилось 95 лет. О принципах жизни голливудской легенды – в материале Москвы 24.

Актер и режиссер

Фото: legion-media.com/Image Press Agency/Alamy Live News

Легенда американского кинематографа и пятикратный обладатель "Оскара" прославился благодаря ролям суровых, но справедливых и принципиальных ковбоев в вестернах. По-настоящему популярным Иствуда сделала картина "Хороший, плохой, злой" 1966 года, ставшая классикой жанра.

Однако в итоге Клинт решил, что ему комфортнее быть позади камеры, и сел в режиссерское кресло, хотя часто играл в собственных фильмах. Дебютную работу Иствуда кинокритики встретили тепло – психологический триллер "Сыграй мне перед смертью" 1971 года.

Но настоящим режиссерским прорывом стала лента "Непрощенный", за которую он был номинирован на "Оскар" в трех категориях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучшая мужская роль" (Иствуд получил статуэтки за первые две номинации).

Он снискал славу не только талантливого актера и режиссера, но и человека с жестким и несгибаемым характером. На съемках "Совершенного мира" в 1993 году Иствуд-режиссер столкнулся с актерским бунтом. Исполнитель главной роли Кевин Костнер демонстративно покинул площадку. Тогда Иствуд просто снял нужные сцены с участием дублера и позднее предупредил Костнера, что если тот позволит себе подобную выходку еще раз, то лишится роли.

Фото: legion-media.com/by Barry King/Alamy Stock Photo

В 1995 году Иствуд получил специальную премию в рамках "Оскара" – награду имени Ирвинга Тальберга за вклад в развитие кинопроизводства. Она считается редкой и почетной, так как вручается не каждый год (за 87 лет – с момента первой премии в 1938-м – награда была вручена 40 раз).

В 2003-м в прокат вышла культовая криминальная драма Иствуда "Таинственная река", которая имела большой успех по всему миру: согласно открытым данным, кассовые сборы почти в четыре раза превысили затраты на производство фильма.

В 2004 году режиссер снял фильм, ставший одной из его визитных карточек, – "Малышка на миллион". За эту работу Иствуд получил сразу два "Оскара": за "Лучший фильм" и как "Лучший режиссер".

В 2014-м Иствуд экранизировал мемуары снайпера Криса Кайла. К слову, автор отмечал, что если кто и сможет снять фильм по его книге, то только Клинт Иствуд. А премьера триллера "Присяжный номер два" состоялась в прошлом году, когда Иствуду было 94 года.

Актер является отцом восьмерых детей от шести разных женщин, в официальном браке он состоял трижды.

"Быть политкорректным – скучно"

Фото: legion-media.com/Panoramic by PsnewZ

За десятки лет в индустрии мэтр также запомнился своими яркими высказываниями и правилами жизни. Например, он уверен, что невозможно предусмотреть все и попытки обезопасить себя на 100% бессмысленны.



Клинт Иствуд актер, режиссера Если в машине, которую мы покупаем, нет четырех сотен подушек безопасности, то машина, конечно, дерьмо.

Также Иствуд заявлял, что истинная мужественность не требует постоянной демонстрации силы, тем более в ситуациях, когда это не нужно.

"Мужчины, уверенные в своей мужественности и внутренне уравновешенные, не станут открывать пинком дверь, обижать женщин", – заявлял он.

Иствуд также отмечал в интервью, что политкорректность лишает людей чувства юмора. Актер уверен, что раньше шутки про людей разных рас и национальностей были беззлобными, а сейчас в это вкладываются слишком большие смыслы, а людям приходится тратить много энергии и времени, пытаясь никого не обидеть.



Клинт Иствуд актер, режиссера Быть политкорректным – это очень скучно.

Фото: legion-media.com/JOHN ANGELILLO

Помимо этого, актер отмечал, что излишняя дипломатичность нынешнего поколения зачастую просто мешает.

"Столкнувшись с проблемой, они говорят: давайте разберем поведение хулигана с точки зрения психологии. А мы просто давали хулиганам по заднице", – добавлял он.

Иствуд также убежден, что не стоит бояться ошибок. Режиссер считает, что после 20 дублей сцена может получиться технически совершенной, но при этом станет "стерильной" и потеряет естественность. Поэтому он заработал репутацию человека, делающего только один-два дубля.