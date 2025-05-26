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26 мая, 19:15

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Дочь Фредди Меркьюри рассказала о любящих отношениях с отцом

Воспитывал несмотря ни на что: кто из знаменитостей скрывал внебрачных детей

В конце мая стало известно, что у Фредди Меркьюри была внебрачная дочь. При этом ранее считалось, что музыкант не успел обзавестись наследниками. У кого еще из звезд есть дети, о которых долгое время никто не знал, расскажет Москва 24.

Фредди Меркьюри

Фото: AP Photo/Gill Allen

Фронтмен британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть внебрачная дочь. Об этом 23 мая сообщило издание Daily Mail со ссылкой на готовящуюся к публикации биографическую книгу о певце под названием "С любовью, Фредди" (англ.: Love, Freddie).

Автор рукописи Лесли-Энн Джонс утверждает, что в 1976 году музыкант завел интрижку с женой близкого друга, пока тот находился в длительной командировке. Через некоторое время на свет появилась девочка, имя которой в книге не называется. Все участники любовного треугольника решили, что ребенок будет жить с матерью и ее мужем – отчимом. При этом у Меркьюри будет своя комната в каждом из домов, принадлежащих паре, чтобы видеться с ребенком.

По данным автора, Фредди часто навещал семью, а девочка с пеленок знала, кто ее настоящий отец. В книге приводятся ее слова: дочь утверждает, что общалась с музыкантом вплоть до его смерти.

Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. У нас были очень близкие и любящие отношения. Он обожал меня и был мне предан.
женщина, называющая себя дочерью Фредди Меркьюри

Информация о жизни необычной семьи была строго конфиденциальна. Про существование ребенка знал только ближний круг Меркьюри: родители, сестра, участники группы Queen и возлюбленная Фредди Мэри Остин.

Автор также рассказал подробности о наследнице Фредди: ей 48 лет, она живет в Европе, работает медиком и у нее тоже есть дочь. Сама женщина уточнила, что знаменитый отец отдал ей 17 томов личных дневников, которыми она поделилась с Лесли-Энн Джонс. Планируется, что книга о Меркьюри выйдет в сентябре этого года.

Дмитрий Нагиев

Фото: legion-media.com/Алексей Белкин/NEWS.ru

Шоумен не афиширует личную жизнь, но известно, что он состоял в браке с актрисой Алисой Шер с 1986 по 2010 год. У бывших супругов есть 36-летний сын Кирилл, который пошел по стопам знаменитого отца.

Однако, в апреле Нагиев рассказал, что у него есть еще один сын. В его жизни актер принимает активное участие.

Я все время спорю со своим сыном. Со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И Марк мне говорит: "Смотри тоже".
Дмитрий Нагиев
телеведущий, актер, шоумен

По данным СМИ, мать внебрачного сына – телерадиоведущая Наталия Коваленко, с которой актер состоял в отношениях в конце 1990-х. Также якобы у Нагиева подрастает еще и 12-летняя дочь. О ней Дмитрий пока официально не заявлял.

Александр Ширвиндт

Фото: legion-media.com/Usoev Gennady

Советский актер и театральный режиссер умер 15 марта 2024 года. У него остались вдова Наталья Белоусова и сын – телеведущий Михаил Ширвиндт. Однако спустя год после кончины Александра Ширвиндта вскрылись ранее не известные подробности его личной жизни. Коллега Юрий Назаров прямо на могиле актера заявил, что у покойного есть взрослый внебрачный сын – 58-летний известный политолог Федор Лукьянов. К слову, мужчина тоже присутствовал на поминках и стоял рядом с официальной семьей Ширвиндта.

Два сына! Миша Ширвиндт и Федя Лукьянов, большой человек! Жена Александра Наташа – умная женщина. Любила мужа больше, чем себя. Признала его внебрачного ребенка, и, видно, ребята между собой давно общаются.
Юрий Назаров
актер, народный артист РФ

По данным СМИ, мамой Федора, актрисой Мариной Лукьяновой, Ширвиндт познакомился в "Ленкоме", где они служили вместе в начале 1970-х.

В мае этого года информацию о внебрачном сыне народного артиста подтвердила актриса Наталья Селезнева в интервью Андрею Малахову. Звезда советского кино рассказала, что Ширвиндт старался видеться с ребенком и передавал с гастролей вещи для Федора через своего друга, актера Михаила Державина.

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