Дочь Фредди Меркьюри рассказала о любящих отношениях с отцом

В конце мая стало известно, что у Фредди Меркьюри была внебрачная дочь. При этом ранее считалось, что музыкант не успел обзавестись наследниками. У кого еще из звезд есть дети, о которых долгое время никто не знал, расскажет Москва 24.

Фредди Меркьюри

Фото: AP Photo/Gill Allen

Фронтмен британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть внебрачная дочь. Об этом 23 мая сообщило издание Daily Mail со ссылкой на готовящуюся к публикации биографическую книгу о певце под названием "С любовью, Фредди" (англ.: Love, Freddie).

Автор рукописи Лесли-Энн Джонс утверждает, что в 1976 году музыкант завел интрижку с женой близкого друга, пока тот находился в длительной командировке. Через некоторое время на свет появилась девочка, имя которой в книге не называется. Все участники любовного треугольника решили, что ребенок будет жить с матерью и ее мужем – отчимом. При этом у Меркьюри будет своя комната в каждом из домов, принадлежащих паре, чтобы видеться с ребенком.

По данным автора, Фредди часто навещал семью, а девочка с пеленок знала, кто ее настоящий отец. В книге приводятся ее слова: дочь утверждает, что общалась с музыкантом вплоть до его смерти.



женщина, называющая себя дочерью Фредди Меркьюри Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. У нас были очень близкие и любящие отношения. Он обожал меня и был мне предан.

Информация о жизни необычной семьи была строго конфиденциальна. Про существование ребенка знал только ближний круг Меркьюри: родители, сестра, участники группы Queen и возлюбленная Фредди Мэри Остин.

Автор также рассказал подробности о наследнице Фредди: ей 48 лет, она живет в Европе, работает медиком и у нее тоже есть дочь. Сама женщина уточнила, что знаменитый отец отдал ей 17 томов личных дневников, которыми она поделилась с Лесли-Энн Джонс. Планируется, что книга о Меркьюри выйдет в сентябре этого года.

Дмитрий Нагиев

Шоумен не афиширует личную жизнь, но известно, что он состоял в браке с актрисой Алисой Шер с 1986 по 2010 год. У бывших супругов есть 36-летний сын Кирилл, который пошел по стопам знаменитого отца.

Однако, в апреле Нагиев рассказал, что у него есть еще один сын. В его жизни актер принимает активное участие.



Дмитрий Нагиев телеведущий, актер, шоумен Я все время спорю со своим сыном. Со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И Марк мне говорит: "Смотри тоже".

По данным СМИ, мать внебрачного сына – телерадиоведущая Наталия Коваленко, с которой актер состоял в отношениях в конце 1990-х. Также якобы у Нагиева подрастает еще и 12-летняя дочь. О ней Дмитрий пока официально не заявлял.

Александр Ширвиндт

Фото: legion-media.com/Usoev Gennady

Советский актер и театральный режиссер умер 15 марта 2024 года. У него остались вдова Наталья Белоусова и сын – телеведущий Михаил Ширвиндт. Однако спустя год после кончины Александра Ширвиндта вскрылись ранее не известные подробности его личной жизни. Коллега Юрий Назаров прямо на могиле актера заявил, что у покойного есть взрослый внебрачный сын – 58-летний известный политолог Федор Лукьянов. К слову, мужчина тоже присутствовал на поминках и стоял рядом с официальной семьей Ширвиндта.





Юрий Назаров актер, народный артист РФ Два сына! Миша Ширвиндт и Федя Лукьянов, большой человек! Жена Александра Наташа – умная женщина. Любила мужа больше, чем себя. Признала его внебрачного ребенка, и, видно, ребята между собой давно общаются.

По данным СМИ, мамой Федора, актрисой Мариной Лукьяновой, Ширвиндт познакомился в "Ленкоме", где они служили вместе в начале 1970-х.

В мае этого года информацию о внебрачном сыне народного артиста подтвердила актриса Наталья Селезнева в интервью Андрею Малахову. Звезда советского кино рассказала, что Ширвиндт старался видеться с ребенком и передавал с гастролей вещи для Федора через своего друга, актера Михаила Державина.