Дмитрий Нагиев заявил, что у него есть еще один сын

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российский актер Дмитрий Нагиев подтвердил, что у него есть еще один сын. Об этом актер рассказал в интервью журналу "Собака".

"Я все время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет", – отметил Нагиев.

По его словам, его сын смотрит только хорошее и очень глубокое кино. При этом он призывает своего отца также смотреть киношедевры. Ранее было известно лишь о старшем сыне Нагиева, 35-летнем Кирилле.

До этого возлюбленная рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов. – Прим. ред.) модель Валентина Иванова опровергла слухи о своей беременности и назвала их враньем. Так она прокомментировала публикацию в одном из изданий о том, что Тимати и Иванова якобы скоро станут родителями. Указывалось, что об этом факте знают лишь самые близкие.

