People: 44-летняя супермодель Жизель Бюндхен родила мальчика

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44-летняя бразильская супермодель Жизель Бюндхен родила мальчика. Об этом сообщили в беседе с изданием People источники в окружении актрисы.

Кроме того, журналисты выяснили второе имя новорожденного ребенка. Мальчика назвали Ривер, что означает "река". Таким образом, Бюндхен не отошла от традиции давать имена своим детям, которые связаны с водной стихией.

12-летнюю дочь модели зовут Вивиан Лейк ("озеро". – Прим. ред.), а 15-летнего сына – Бенджамин Рейн ("дождь". – Прим. ред.). Они появились на свет от игрока в американский футбол Тома Брэди, с которым Бюндхен развелась в 2022 году после 13 лет брака.

О появлении на свет у супермодели третьего ребенка сообщили недавно СМИ. При этом они не озвучивали дату, пол и место рождения малыша. Сама Бюндхен также не давала комментариев по этому поводу.

Третий ребенок появился на свет от тренера по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Впервые пару заметили на совместной прогулке в ноябре 2022 года, однако на тот момент оба отрицали свои отношения. СМИ спустя время заявили, что тренер и модель начали встречаться только летом 2023-го.

По версии журналистов, Бюндхен и Валенте планируют организовать в скором времени скромную свадьбу в Коста-Рике. На церемонию, по данным СМИ, они пригласят только близких из Бразилии.

