58-летний Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом

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У 58-летнего французского актера Венсана Касселя родился ребенок от 28-летней австралийской модели Нары Баптисты. Артист поделился новостью в соцсетях.

Как рассказал Кассель, его сын по имени Каэтано появился на свет 7 января 2025 года.

"Уже умный, полный здоровья, любви и поэзии. Самый крутой чувак на свете", – написал актер.

О беременности Баптисты стало известно в сентябре прошлого года. Тогда она опубликовала фотографию с округлившимся животом, заявив, что ждет первенца от Касселя.

В ноябре 2024 года ребенок появился и у звезды Comedy Woman Марины Федункив. Она родила сына в 53 года. По словам актрисы, она скрыла свою беременность из-за нежелания привлекать внимание.