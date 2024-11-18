Сын Валерии Арсений Шульгин станет отцом во второй раз

Фото: телеграм-канал LIANA SHULGINA

Блогер и предприниматель Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, станет отцом во второй раз. Об этом сообщает Starsmag со ссылкой на блогера.

"Наша семья становится больше", – сказал он.

Сын народной артистки женат на блогере и бизнесвумен Лиане Шульгиной. Их свадьба состоялась в августе 2020 года. Спустя полгода у пары появилась дочь, которую они назвали Селин.

Ранее стало известно, что художник и отец шестерых детей Никас Сафронов готовится стать отцом в 68 лет. Он назвал рождение ребенка большой ответственностью и заявил о готовности стать отцом в седьмой раз. При этом возраст Сафронова не смущает, однако он назвал препятствием ненормированный график жизни.

Тем временем американская актриса Меган Фокс сообщила, что ждет четвертого ребенка. Она опубликовала в своих соцсетях снимок положительного теста на беременность, сопроводив его подписью: "Ничто и никогда не потеряно. С возвращением".

