18 ноября, 14:12Шоу-бизнес
Сын Валерии Арсений Шульгин станет отцом во второй раз
Фото: телеграм-канал LIANA SHULGINA
Блогер и предприниматель Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, станет отцом во второй раз. Об этом сообщает Starsmag со ссылкой на блогера.
"Наша семья становится больше", – сказал он.
Сын народной артистки женат на блогере и бизнесвумен Лиане Шульгиной. Их свадьба состоялась в августе 2020 года. Спустя полгода у пары появилась дочь, которую они назвали Селин.
Ранее стало известно, что художник и отец шестерых детей Никас Сафронов готовится стать отцом в 68 лет. Он назвал рождение ребенка большой ответственностью и заявил о готовности стать отцом в седьмой раз. При этом возраст Сафронова не смущает, однако он назвал препятствием ненормированный график жизни.
Тем временем американская актриса Меган Фокс сообщила, что ждет четвертого ребенка. Она опубликовала в своих соцсетях снимок положительного теста на беременность, сопроводив его подписью: "Ничто и никогда не потеряно. С возвращением".