Модель Дарья Клюкина рассказала, что потолстела на 20 кг во время беременности

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/klyukina_d

Бывшая невеста Егора Крида, модель Дарья Клюкина рассказала, что серьезно набрала вес за время беременности. Она сообщила об этом в публикации со своими новыми фото в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

"После +17 килограммов я уже не взвешивалась. Тоже переживала, выедала всем вокруг мозг чайной ложечкой. Но правильное питание и послеродовой уход дали результат", – поделилась модель с подписчиками.

Клюкина стала победительницей шоу "Холостяк", главным героем которого был Егор Крид, в 2018 году, однако спустя некоторое время молодые люди расстались. Позже в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) музыкант объяснил, что причиной их разрыва стало то, что Клюкина предпочла популярность, а не отношения.

В 2019 году модель сообщила, что выходит замуж. Ее избранником стал топ-менеджер медиахолдинга Владимир Чопов. Свадебная церемония состоялась в Италии.

18 апреля 2024 года Клюкина родила первенца. Через несколько недель после появления ребенка на свет она опубликовала сделанную в роддоме фотографию, на которой держала новорожденного за руку. Ребенок был одет в серый слип с принтом.