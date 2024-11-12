Художник Никас Сафронов готовится стать отцом в 68 лет

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Художник и отец шестерых детей Никас Сафронов готовится стать отцом в 68 лет, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как рассказал художник, он планирует вырастить наследника, который бы продолжил его дело.

"Вообще, это прекрасно, когда существуют профессиональные династии. Мой дед, прадед и прапрадед были священниками. Отец сожалел, что не стал священнослужителем. Но надеялся, что кто-то из его детей продолжит дело рода Сафроновых. К сожалению, этого не случилось", – сказал Сафронов.

Он назвал рождение ребенка большой ответственностью и заявил о готовности стать отцом в седьмой раз.

При этом возраст Сафронова не смущает, однако он назвал препятствием ненормированный график жизни. Также художник говорит, что у него есть девушка, которая готова ему родить.

"Если у меня родится ребенок, то я должен буду отказаться от привычного мне ритма жизни и всецело сосредоточиться на воспитании сына или дочери. Я это понимаю", – отметил Сафронов.

Ранее стало известно, что у актера Арнольда Шварценеггера родился внук Форд. О рождении сына дочь Шварценеггера Кэтрин и актер Крис Пратт рассказали в соцсетях. У супругов уже есть две общие дочери: четырехлетняя Лайла и двухлетняя Элоиз. Для Пратта мальчик стал четвертым ребенком – от первого брака с артисткой Анной Фэрис актер воспитывает 12-летнего сына Джека.