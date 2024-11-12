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У актера Арнольда Шварценеггера родился внук Форд, пишет "Газета.ру".

"Мы рады объявить о рождении нашего сына Форда Фицджеральда. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, а брат и сестры Форда в восторге от его появления", – рассказали в соцсетях о рождении сына дочь Шварценеггера Кэтрин и актер Крис Пратт.

У супругов уже есть две общие дочери: четырехлетняя Лайла и двухлетняя Элоиз. Для Пратта мальчик стал четвертым ребенком – от первого брака с артисткой Анной Фэрис актер воспитывает 12-летнего сына Джека.

Ранее сам Шварценеггер рассказывал, что он не очень обрадовался желанию дочери связать жизнь с актером из-за примеров с частыми изменами артистов, однако не стал препятствовать свадьбе. Однако он отмечал, что надеется на порядочность зятя.

До этого популярный американский рэпер Eminem признался, что скоро будет дедушкой. Так, клип исполнителя к треку Temporary содержит архивные материалы, которые показывают взросление дочери музыканта Хейли Джейд Скотт. В один из моментов видно, как девушка дарит отцу футболку с надписью "Дедуля № 1" и показывает ему снимок УЗИ.