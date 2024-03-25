Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

Фото: Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Установка медицинского прибора стала необходимой, так как рубцовая ткань от одной из предыдущих операций актера вызвала нарушения в его сердцебиении. Об этом сообщает издание Men's Health.

Артист заявил, что в Австрии, где он родился, не принято говорить о своем здоровье и проблемах.

"Но я получил так много сообщений и электронных писем от людей, которые родились с двустворчатым аортальным клапаном, как и я, в которых говорилось, что разговоры о моих операциях по замене аортального клапана придали им смелости и надежды справиться со своими собственными", – поделился актер.

Шварценеггер добавил, что приостановил тяжелые физические нагрузки на время реабилитации после операции. Однако он планирует вернуться к тренировкам через месяц.

Артист, сыгравший робота из будущего в фильме "Терминатор" в 1984 году, сделал отсылку к своей роли, пошутив, что после установки кардиостимулятора приблизился к тому, чтобы стать машиной.

До этого Арнольд Шварценеггер рассказывал, то с детства страдает дислексией. Он заявил, что много лет не говорил о своем заболевании, но сейчас решил рассказать о нем, так как планирует выпустить аудиокнигу под названием "Будь полезным".