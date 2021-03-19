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В мире

15:39

Шварценеггер заявил о готовности защищать Землю от инопланетян

за рубежом культура

Фото: Rodrigo Reyes Marin/Zuma/ТАСС

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер заявил о готовности встать во главе борьбы с инопланетянами, если они вторгнутся на Землю.

"Я хочу поблагодарить людей за то, что они верят в меня. Я готов служить", – написал Шварценеггер в Twitter.

В Великобритании телеканал Blaze провел опрос, в котором предложил выбрать лучшего кандидата в защитники Земли от пришельцев. Британцы выбрали Шварценеггера.

Второе место занял актер Уилл Смит. В пятерку знаменитостей, которым жители Великобритании доверили бы борьбу с пришельцами, также вошли Дэвид Аттенборо, Брюс Уиллис и Том Круз.

Ранее сообщалось, что самым популярным фильмом среди мужской аудитории стал "Терминатор" Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером. Фантастический боевик набрал 99 баллов. На втором месте (92 балла) расположился фильм "Рэмбо: Первая кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли. За ним следует "Бой с тенью" (49 баллов).

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