Шварценеггер судится с российской компанией из-за робота-двойника

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot. Поводом послужило то, что там без разрешения использовали его образ для создания робота, сообщает РИА Новости.

В иске сказано, что фирма из РФ неправомерно использовала право Шварценеггера на публичность. В связи с этим в компании, представляющей интересы актера, потребовали прекратить использование электронного двойника и выплатить 10 миллионов долларов совместно с доходом, полученным при использовании разработки.

Отмечалось, что Promobot использует двойник Шварценеггера с целью рекламы своей продукции.

Ранее в России создали человекоподобного робота с внешностью основателя современной теоретической физики Альберта Эйнштейна. Сообщалось, что он может двигать бровями, губами, шеей, а также поддерживает разговор.