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Общество

05:11

Операцию с помощью робота Da Vinci провели в Москве

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичной больнице №31 врачи провели первую в России операцию по удалению грыжи с помощью роботического хирургического комплекса Da Vinci. Как сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения, обычно такие операции выполняются на коммерческой основе в США.

Благодаря гранту на оказание помощи с применением робот-ассистированных хирургических систем врачи провели операцию бесплатно по полису ОМС. В ходе операции в нижнем отделе живота был сделан разрез, куда ввели камеру и "руки" робота Da Vinci. Отмечается, что качество изображения было лучше, чем при открытой операции.

При помощи робота у пациента не осталось разреза передней брюшной стенки, а также не было болевого эффекта в послеоперационный период, добавили в пресс-службе. Операция была завершена успешно и с косметическим эффектом, а пациенту не потребовалась долгая реабилитация и даже послеоперационное обезболивание.

Ранее стало известно, что медики из столичных клиник успешно развивают 3D-печать сложных органов человека. В частности, они создают наноткань для сердца и искусственный желудочек. Напечатанные органы в скором времени смогут заменить донорские и поспособствуют более оперативному проведению операций.

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