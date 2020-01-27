Врачи удалили атеросклеротическую бляшку из артерии у входа в череп пациента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врачи городской клинической больницы имени Вересаева удалили из сонной артерии пациента 8-сантиметровую атеросклеротическую бляшку, которая располагалась у входа в череп. Об этом сообщается на сайте Депздрава.

Как отмечается, операцию перенес 58-летний пациент, у которого были жалобы на хромоту при ходьбе на небольшие расстояния.

"У него был диагностирован синдром Лериша. При этом заболевании происходит поражение атеросклеротическими бляшками подвздошных артерий, являющихся главными магистралями нижних конечностей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что это может привести к недостаточному кровоснабжению ног, а при ухудшении состояния обернуться гангреной.



В ходе обследования врачи обнаружили сужение правой внутренней сонной артерии, что стало помехой для нормального кровоснабжения мозга. Врачи приняли решение сделать протезирование правой внутренней сонной артерии.

"Во время протезирования артерии сосудистые хирурги столкнулись с другой проблемой – атеросклеротическая бляшка была настолько протяженной, что продолжалась вплотную до входа в череп – это не позволяло восстановить кровоснабжение в полном объеме", – говорится в сообщении.

Хирурги экстренно провели высокотехнологичную операцию и восстановили кровоток по артерии и кровоснабжение мозга.

"Бляшка была протяженностью 8 сантиметров и продолжалась вплоть до интракраниального отдела, то есть 1 сантиметр бляшки был внутри черепной коробки – это очень большая бляшка, прямо гигантская, бляшка такого размера встретилась врачам впервые", – добавили в пресс-службе.

В департаменте подчеркнули, что такого рода операция на внутренней сонной артерии была проведена впервые.

В конце декабря врачи городской клинической больницы № 52 провели первую среди городских клиник пересадку донорского костного мозга, до этого момента такую операцию делали только в крупных федеральных центрах. Костный мозг пересадили учителю физкультуры, которому в прошлом году поставили диагноз "острый лейкоз".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время для столичных больниц и поликлиник планируется закупить порядка 500 единиц современного оборудования. Мэр подчеркнул, что нельзя говорить о качестве помощи без повышения квалификации и закупки современного оборудования, а также при отсутствии развития современных цифровых технологий.

Собянин также рассказал, что в Москве капитально отремонтируют 150 поликлиник в ближайшие несколько лет. Кроме того, по его словам, в ближайшие три года будет построено еще около трех десятков поликлиник. Мэр указал, что модернизации подвергнется все: от фундамента до крыши.