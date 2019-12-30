В больнице № 52 провели первую среди городских клиник пересадку костного мозга

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Врачи городской клинической больницы № 52 провели первую среди городских клиник пересадку донорского костного мозга, до этого момента такую операцию делали только в крупных федеральных центрах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Костный мозг пересадили учителю физкультуры, которому в прошлом году поставили диагноз "острый лейкоз".
Благодаря химиотерапии была достигнута ремиссия, но весной этого года болезнь вернулась. Лечить мужчину начали врачи-гематологи городской клинической больницы № 52.
"После проведения высокодозной химиотерапии и достижения ремиссии острого лейкоза в начале октября пациенту была выполнена трансплантация донорского костного мозга. Трансплантация прошла без осложнений, самым тяжелым, по словам пациента, стало то, что ему в течение месяца нельзя было покидать индивидуальный стерильный бокс", – говорится в сообщении пресс-службы.
Мужчину выписали, он находится на амбулаторном лечении.
В пресс-службе добавили, что врачи планируют и дальше внедрять современные подходы лечения гематологических больных и расширять доступность этого вида помощи.
"Ранее пересадка донорского костного мозга проводилась только в крупнейших федеральных центрах", – подчеркнули в пресс-службе.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время для столичных больниц и поликлиник планируется закупить порядка 500 единиц современного оборудования. Мэр подчеркнул, что нельзя говорить о качестве помощи без повышения квалификации и закупки современного оборудования, а также при отсутствии развития современных цифровых технологий.
Собянин также рассказал, что в Москве капитально отремонтируют 150 поликлиник в ближайшие несколько лет. Кроме того, по его словам, в ближайшие три года будет построено еще около трех десятков поликлиник. Мэр указал, что модернизации подвергнется все: от фундамента до крыши.
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