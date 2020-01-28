Врач объяснила особенности применения уколов "молодости"

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Инъекции ботулотоксина, также известные как уколы "молодости", необходимо делать под контролем врачей и не чаще чем раз в 3-4 месяца. Об этом рассказала пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова, как сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам эксперта, значительный перерыв между инъекциями вызван необходимостью адаптации организма к уколам. Необходимо отслеживать реакцию на вещество. Более того, слишком частое применение ботулотоксина может способствовать выработке в организме антител к веществу.

Байрамукова объяснила, что процедуру необходимо проводить только у врачей, которые обладают отличными знаниями по анатомии и физиологии. Если обратиться в обычный салон красоты, велика вероятность развития осложнений. Кроме того, специалисты обращают внимание на наличие показаний к операции.

Некоторые пациенты склонны переживать из-за возможной аллергии, однако реакция на ботулотоксин встречается в единичных случаях. Если же опасения сохраняются, рекомендуется убедиться, что у врача под рукой будет так называемая противошоковая аптечка.

Вопреки частым заблуждениям, эффект от инъекции ботулотоксина может проявиться примерно через 3–5 дней. Максимальный результат от введения препарата наступает через 2 недели. При этом уже спустя 30–40 минут можно принимать горизонтальное положение и даже ложиться лицом в подушку.

Пациентами могут стать даже женщины пожилого возраста. Мадина Байрамукова объяснила, что применение ботулотоксина не ухудшит ситуацию с морщинами. В подобных случаях лишь частично меняют протокол воздействия, перемежая вещество филлерами на основе гиалуроновой кислоты. С помощью ботулотоксина можно выровнять овал лица, побороть повышенное потоотделение и пролечить блуждающий нерв у больных с язвой желудка.

Ранее специалисты Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени Белозерского МГУ имени Ломоносова объяснили, как устроено старение организма. Ученые рассказали, что биологическое угасание начинается фактически сразу после образования человека. В таком контексте старение – это совокупность повреждений, которые накапливаются в организме.

