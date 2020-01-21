Косметолог рассказал, как избавиться от "постновогодних прыщей"

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Специалист дал советы о том, как справиться с "постновогодними прыщами". Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач Алексей Едемский.

По его словам, в январе многие испытывают проблемы с кожей, что является следствием новогодних застолий. Часто после затяжных праздников у большинства людей возникают пятна на коже, зуд и высыпания.

"Постновогодние прыщи" – больше обывательское понятие, это может означать те акне, воспаления на лице, на теле, например, на спине, которые возникают на фоне погрешности в диете. Новый год, который ждет и отмечает вся страна, сопровождается чревоугодием и возлияниями, а за грехи, как известно, надо платить", – отметил косметолог.

По информации радио Sputnik, спустя 5 дней после праздников начинается воспалительный процесс на коже. В случае, если человек продолжает объедаться на протяжении всех 10 дней каникул, воспаление развивается с учащенной силой.

Решить же данную проблему можно легким способом, прибегнув к самоограничению и диете.

"Мы есть то, что мы едим. Если позволили себе лишнего, посидите на разгрузочной диете, на чистом питании. Вы можете есть отварное или тушеное мясо, овощи, но без таких излишеств, как сладости, майонез, кетчуп, колбасы сосиски, копченая, соленая рыба, икра", – дал совет Едемский в эфире радио Sputnik.

Помимо этого, специалист порекомендовал ряд косметических процедур, таких как чистка-пилинг, курс озонотерапии или карбокситерапии, инъекции газа. Однако каждая из них обладает некоторыми противопоказаниями, с которыми необходимо заведомо ознакомиться.

Ранее психиатр рассказал, как войти в режим после новогодних каникул. В первую очередь специалист посоветовал отказаться от вечерних и ночных перекусов, поскольку это негативно влияет на качество сна.