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Общество

08:21

Психиатр рассказал, как войти в режим после новогодних каникул

общество

Фото: depositphotos/fizkes

Главный внештатный психиатр столицы Георгий Костюк рассказал о том, как восстановить привычный распорядок дня после новогодних праздников. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Прежде всего, специалист советует отказаться от вечерних и ночных перекусов, поскольку это негативно влияет на качество сна. Высококалорийная, острая и жирная пища оказывает высокую физиологическую нагрузку. Организм вынужден переваривать пищу вместо того, чтобы перейти в режим восстановления. Поэтому с утра человек чувствует себя разбитым.

Вернуться с рабочий режим поможет правильный режим сна. Спать рекомендуется не менее семи или восьми часов. Этого будет достаточно, чтобы отдохнуть и легко проснуться. Засыпать следует до полуночи, отмечает эксперт.

Для хорошего и крепкого сна важна правильная подготовка. Примерно за два часа лучше прекращать все активные занятия. "Иначе мозг будет настроен на высокую активность. Нервная система останется в тонусе. Заснуть в таком состоянии сложнее, и сон будет не таким качественным", – подчеркнул врач.

Он добавил, что полезно проводить больше времени на свежем воздухе и не отказываться от занятий спортом.

Ранее заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов посоветовал заниматься спортом на улице зимой в термофуфайке и с фонариком на голове.

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